Споживчі настрої населення покращилися: причини

Індекс споживчих настроїв в Україні в грудні 2021 року склав 67,2, що на 1,2 пункти вище за показник листопада. Ріст індикатора спричинений ростом індексів поточного та очікуваного матеріального становища та індексом доцільності робити великі закупи, свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Індекс поточного становища у грудні 2021 року склав 67,2, що на 1,1 п. вище за показник листопада. Індекс економічних очікувань (складає 68,4, що на 0,1 п. нижче від рівня цього індексу у листопаді.

У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 4,3 п. та складає 133,3. Індекс інфляційних очікувань збільшився на 1,8 п. та складає 191,4. Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців погіршилися: індекс девальваційних очікувань зріс на 10,6 п. та складає 146,2.

"Оцінка поточного становища українцями дещо покращилася у період перед новорічними святами, але й зросли очікування зниження курсу гривні" , - коментують аналітики Info Sapiens.

Дослідження споживчих настроїв в Україні проводилося GFK Ukraine з червня 2000 року, а з 2019 року його здійснює Info Sapiens.

Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.