Ф'юрі накинувся на Кличка, який заступився за Усіка

Володар поясу WBC в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі образив Олександра Усика, назвавши його "напханим стероїдами середньоваговиком", повідомляє УНІАН.

Володимир Кличко заступився за співвітчизника, нагадавши Ф'юрі про його позитивний допінг-тест.

"Тайсоне, ти живеш у скляному будиночку, і комусь треба забрати твої камені. Нещодавно, перед нашим боєм, у тебе справді був позитивний допінг-тест. Будь-хто може це погуглити та перевірити. Тримай себе в руках" , - написав Кличко-молодший.

Володимир додав до свого посту в Twitter афоризм письменника Роберта Льюїса Стівенсона: "Люди у скляних будинках не повинні кидатися камінням". Британська приказка означає: "Той, хто сам не позбавлений недоліків, не повинен критикувати інших за такі ж недоліки".

@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasn’t long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion #ukraine #hypocrite @usykaa https://t.co/mQqJStAkZ6 pic.twitter.com/LlDu0vsiWa — Klitschko (@Klitschko) January 12, 2022

Ф'юрі записав відповідь для Кличка у своєму стилі:

"Кличко - ще один український волоцюга, який мріє, що Усик може зробити щось такій людині, як я. Володимир, у тебе ще вистачає нахабства повернутися після всіх цих років та відкривати свій великий рот. Ти жодного разу у мене не влучив. Не влучив жодним зі своїх ударів. Я забрав у тебе всі пояси. Дивись, раніше це належало тобі, а тепер це моє, ти, нікчемний волоцюга. Продовжуй мріяти".

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