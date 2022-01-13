"Абсолютний тріумф": новий фільм Педро Альмодовара "Паралельні матері"

Останній фільм Альмодовара "Паралельні матері" продовжує "штурмувати" кінотеатри у всьому світі, списки найкращих фільмів року і незабаром з'явиться в українських кінотеатрах, де дата прем'єри призначена на 3 лютого. Докладніше про те, що являють собою "Паралельні матері" і що говорить про картину західна преса – читайте далі у нашому матеріалі, повідомляє 24 Канал.

Головну роль у фільмі виконує муза Альмодовара – володарка Оскара Пенелопа Крус, для якої це вже восьмий спільний проєкт з режисером. За сюжетом, її героїня Дженіс – досить успішний мадридський фотограф, яка заводить випадковий роман з одним із героїв своєї зйомки.

Їх зближує один спільний інтерес, який стосується насправді не лише їх, а за фактом – усієї сучасної Іспанії. Результатом зв'язку стає вагітність Дженіс, яку вона відмовляється переривати. У клініці вона знайомиться з юною студенткою Аною та їхні долі перетинаються найнесподіванішим чином.

Крім Крус, у фільмі зіграла інша постійна зірка Альмодовара – Россі Де Пальма, а також нове обличчя європейського кіно – красуня Мілена Сміт.

"Паралельні матері" 2021: дивіться трейлер

"Паралельні матері" відкривали престижний Венеціанський кінофестиваль, де Пенелопа Крус стала володаркою Кубка Вольпі за кращу жіночу роль, а фільм справив незабутнє враження на критиків, адже несподівано під маскою історії про неідеальних матерів Педро Альмодовар приховав, вперше у своїй кар’єрі, політичне висловлювання.

Якою ж виявиться нова робота Педро Альмодовара "Паралельні матері" і чи гідна Пенелопа Крус номінації на Оскар – ми дізнаємося дуже скоро. Фільм виходить в український прокат з 3 лютого.