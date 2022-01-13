Кремль оцінив можливі санкції проти Путіна

Можливі нові санкції США, з урахуванням неминучої відповіді Росії, можна прирівняти до ініціативи розриву відносин. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Формулювання цих санкцій, принаймні, окрім так, трактувати неможливо. <...> Введення санкцій проти глави держави <...> це надзвичайний захід", — додав представник Кремля.

Водночас Москва не планує реагувати на санкції США, сказав Пєсков. У Кремлі сподіваються, що це лише гучні заяви та "шабля".

"Москва поки що нічого не планує відповідати, тому що ми все-таки хочемо сподіватися на перемогу хоч якогось здорового глузду і хочемо сподіватися на те, що це тільки гучні заяви і таке "брязкання" – російською прекрасне слово, щоб спробувати як вплинути на нашу країну", – сказав він журналістам.

Крім того, Пєсков назвав можливі нові санкції США спробою тиску на Росію. І, за його словами, вона "апріорі безглузда" .

"Оцінюємо, звичайно, поява подібних документів і такі заяви вкрай негативно. Особливо на тлі серії переговорів, що триває. Нехай невдалих, але переговорів. Звичайно, суміщення за часом цих заяв і переговорів - це спроба чинити тиск на Москву, вона апріорі безглузда", - сказав Пєсков журналістам.

Також він заявив, що в Росії вважають, що подібні загрози не сприяють формуванню конструктивної атмосфери на переговорах щодо гарантій безпеки.

"Вони (санкції – ред.) не сприяють подальшим пошукам взаємоприйнятних рішень. Вони не сприяють формуванню конструктивної атмосфери під час продовження триступінчастих переговорів", – сказав Пєсков.

Законопроект, представлений напередодні сенаторами США від правлячої Демократичної партії, пропонує запровадити болючі санкції проти ключових галузей російської економіки, держборгу та перших осіб держави у разі ескалації ситуації навколо України.

Окрым того, прессекретар Путіна оцінив переговори за США як невдалі.