Транспорт за рік подорожчав на 33%: в яких містах платять більше

Державна служба статистики оприлюднила дані про середні споживчі ціни на товари та послуги в Україні за січень-грудень 2021 року. Тарифи на проїзд у міському транспорті зросли на 32,8% - з 5,5 гривень до 7,3 гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Держстату, найвища вартість проїзду в Івано-Франківській області, де квиток подорожчав на 66,7% з 6,0 гривень до 10 гривень і Львівській області, де квиток подорожчав на 42,9% з 7,0 гривень до 10 гривень.

Далі йдуть Донецька область (подорожчання на 39,5% з 6,0 гривень до 9,5 гривень) і Тернопільська область (зростання на 50,0% до 8,9 гривень).

У Києві вартість залишилася на рівні 8,0 гривень.

Найнижча вартість проїзду в Херсонській та Сумській (5,0 гривень) та Волинській областях (4,0 гривень). Дані по Закарпатській області відсутні.

Нагадаємо, за даними Держстату, за 2020 рік проїзд в міському транспорті подорожчав 7,8% - з 5,1 гривень до 5,5 гривень.

За даними Держстату, проїзд в міському транспорті за 2019 рік в середньому по Україні подорожчав 15,9% - з 4,4 грн до 5,1 гривень.