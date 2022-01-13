"Евертон" позбавився головного конкурента Миколенка

Лівий захисник англійського "Евертона" Люка Дінь поповнив склад іншого клубу АПЛ. 28-річний француз став гравцем "Астон Вілли", повідомляє УНІАН.

Сума трансферу склала 25 мільйонів фунтів (близько 30 млн євро). Дінь виступає в тому самому амплуа, що і Віталій Миколенко. Люка покинув "Евертон" через особистий конфлікт з головним тренером Рафаелем Бенітесом. "Евертон" придбав Миколенка, заздалегідь знаючи, що Дінь покине команду.

Дінь раніше захищав кольори французького "Лілля" і ПСЖ, італійської "Роми" та іспанської "Барселони". Люка зіграв 43 матчі за національну збірну Франції, в складі якої став віце-чемпіоном Європи-2016.

Віталій Миколенко: трансфер до "Евертона"