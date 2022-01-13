За мінуваннями може стояти "психічно нездорова людина" - джерело в МВС
За масовим мінуванням може стояти "психічно нездорова людина", заявили джерела в МВС, передає Telegram-канал "Сегодня".
"Кіберполіція посилено з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею мінувань. Чи це одна людина, чи це спланована акція, чи стоїть за цим кілька людей - все це встановлюється. Не виключено, що за цим може стояти і психічно нездорова людина", - розповіли в МВС.
У МВС зазначили, що хвиля таких "мінувань" відбувається не вперше – таке вже було у листопаді 2017 року.
"Тоді мінували автовокзали, київські станції метро та ТРЦ. Було встановлено, що дзвінки надійшли з Росії. Хтось був зацікавлений розхитати ситуацію в Україні", - повідомили у відомстві.