За мінуваннями може стояти "психічно нездорова людина" - джерело в МВС

За масовим мінуванням може стояти "психічно нездорова людина", заявили джерела в МВС, передає Telegram-канал "Сегодня".

"Кіберполіція посилено з'ясовує, хто стоїть за цією хвилею мінувань. Чи це одна людина, чи це спланована акція, чи стоїть за цим кілька людей - все це встановлюється. Не виключено, що за цим може стояти і психічно нездорова людина" , - розповіли в МВС.

У МВС зазначили, що хвиля таких "мінувань" відбувається не вперше – таке вже було у листопаді 2017 року.