У Харкові горить університет імені Каразіна

У Харкові в університеті імені В. Н. Каразіна почалася пожежа. Займання виникло на другому поверсі головного корпусу навчального закладу. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що осередок спалаху утворився на другому поверсі головного корпусу університету, попередньо – у лабораторії.

"Сьогодні о 12:25 в одинадцятиповерховій будівлі Харківського національного університету ім. Каразіна В.М. (за попередньою інформацією – у підсобному приміщенні актової зали) виникла пожежа, спостерігається щільне задимлення", – пише прес-служба.

Повідомляється, що відбувається евакуація. Попередньо – жертв та постраждалих немає. Пожежа локалізована на площі 30 кв. м о 13:00. До гасіння залучено 40 осіб та 13 од. техніки ДСНС.

За інформацією очевидців, сильне задимлення спостерігається усередині університету. Принаймні п'ять поверхів оповиті густим димом.

На місці працюють пожежники та рятувальники.