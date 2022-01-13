Великі пломби у зубах можуть бути небезпечними

Стоматолог Антон Хмаренко запевняє, що не варто погоджуватись на встановлення великих пломб, повідомляє Країна здоров'я.

За словами експерта, пломбувати зуб – лікування не завжди актуальне. Справа в тому, що такий спосіб лікування доречний лише у разі невеликої руйнації зуба. Якщо площа пошкодження досить широка для її усунення потрібна керамічна вкладка.

Перш за все це пов'язано з тим, що великі пломби дають усадку, що неминуче призведе до утворення щілин, в яких осідатимуть залишки їжі. Це призведе до того, що під пломбою розпочнеться новий каріозний процес. При чому слід розуміти, що в разі подальшого лікування стоматологу доведеться видалити ще більшу кількість стінок зуба.

Також небезпека масивних пломб полягає у збільшенні навантаження на зуб. Як наслідок – поява тріщин, ймовірне пошкодження кореня та видалення зуба.