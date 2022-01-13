Оренда квартир за рік подорожчала на 10%: ціни по регіонах

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири за 2021 рік по Україні зросла на 10,0% з 3 903 до 4 294 гривень. На першому місці за вартістю оренди місто Київ-8 513 гривень, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Держстату, далі йдуть Львівська (5 191 гривень), Одеська область (5 081 гривень), Харківська (4 966 гривень) області.

Найдешевші квартири в Івано-Франківській області (2 619 гривень), Сумській області (2 364 гривень) та Луганській області (2 256 гривень).