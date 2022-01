У США назвали найкращі автомобілі року

У США підбили підсумки престижного конкурсу North American Car, Truck and Utility Vehicle of the Year (NACTOY). Цього року перемогу в номінаціях здобули Honda та два Ford, повідомляє Обозреватель.

За перемогу у щорічному конкурсі виборювали 36 нових автомобілів. У список номінантів відібрали 23 новинки, а у фінал вийшли 9 моделей – по три у кожній номінації. Визначали переможців 50 автомобільних журналістів із США та Канади.

Цікаво, що цього року серед переможців конкурсу немає жодного електромобіля чи гібриду. Усі призери оснащуються традиційними ДВЗ. Попри всі законодавчі ініціативи, американці не готові відмовлятися від двигунів внутрішнього згоряння на користь машин на електротязі. За даними агентства Deloitte, тільки 5% респондентів розглядають можливість покупки електромобіля і приблизно стільки придивляються до гібридів, що заряджаються.

Переможцем у номінації "Легковий автомобіль" цього року стала японська Honda Civic нової генерації. Він набрав 241 бал від журі. Популярній моделі вдалося випередити американський електромобіль Lucid Air (170 балів), виробництво якого стартувало восени минулого року, а також німецький Volkswagen Golf (89 балів).

Переможцем у номінації "Легковий автомобіль" цього року стала японська Honda Civic. Джерело: northamericancaroftheyear.org

Кросовером 2022 року у Північній Америці названо Ford Bronco (234 бали). Разом із ним у фінал вийшли електричний Ioniq 5 (153 бали) та Genesis GV70 (113 балів).

Кросовером 2022 року у Північній Америці став Ford Bronco. Джерело: northamericancaroftheyear.org

А в улюбленій багатьма американцями категорії пікапів титул "Truck of the Year" завоював ще одна відроджена модель – пікап Ford Maverick (277 балів). З великим відривом він зміг випередити у рейтингу електричний пікап Rivian R1T (126 балів) та південнокорейський Hyundai Santa Cruz (97 балів).

В категории пикапов победил Ford Maverick. Джерело: northamericancaroftheyear.org

Нагадаємо, що минулого року трійка фіналістів виглядала таким чином – Hyundai Elantra, Ford Mustang Mach E та Ford F-150.