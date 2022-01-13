Замінування: як діяти при виявленні підозрілих предметів

Часто до поліції надходять повідомлення про "замінування" державних установ, навчальних закладів, лікарень, вокзалів та торговельних центрів. Більшість таких викликів є хибними.

Поліція﻿ нагадала правила поведінки при виявленні підозрілих предметів.

Щоб не стати жертвою небезпечної знахідки пам’ятайте:

якщо виявили вибухонебезпечний чи просто підозрілий предмет – негайно повідомте оперативно-рятувальну службу "101", або співробітників Національної поліції. Навіть якщо ви не впевнені, що цей предмет небезпечний;

дочекайтеся приїзду спеціальних служб, щоб точно вказати місце та обставини виявлення;

ні в якому разі не підходьте до знахідки, це може бути вкрай небезпечно. Оптимально безпечна відстань – близько 500 м. Також необхідно встановити попереджувальні знаки або огородити місце знахідки;

у жодному разі не пересувайте, не розбирайте, та не нагрівайте небезпечну знахідку;

категорично забороняється самостійно знешкоджувати вибухонебезпечні предмети. Це можуть робити тільки фахівці.

Виявлені вибухонебезпечні предмети знищуються в спеціально відведених місцях із дотриманням правил безпеки.