Рената Литвинова відзначила день народження у колі близьких друзів

Вчора Ренаті Литвиновій виповнилося 55 років. День народження дива вітчизняного кіно відзначала у Москві, встигнувши повернутися з відпочинку у Куршевелі, і зібрала близьких друзів на вечерю у ресторані, повідомляє Spletnik.

Гостями вечора, як повідомляє телеграм-канал "Татлер-батлер", стали Земфіра, Костянтин та Софія Ернст, Уляна Сергієнко (вона, щоправда, на фото не потрапила), Гоша Рубчинський, Хібла Герзмава, Ольга Карпуть та інші.

Рената Литвинова та Гоша Рубчинський

Ті, хто зібрався, вітали іменинницю і вимовляли тости на її честь.

фото: instagram - Хібла Герзмава та Земфіра з гостею вечора

фото: instagram - Софія Ернст та Марія Лімонова

У більшості наших співвітчизників ти асоціюєшся з жінкою-вампою, з жінкою-стилем. А в мене — з шаленою кінематографісткою. Я бажаю, щоб ти померла за сорок п'ять років на зведенні звуку чергової картини, — з такими словами підняв келих за Ренату Костянтин Ернст.

фото: instagram - Ксенія Чилінгарова та Ольга Карпуть

Не обійшлося, звісно, і без музики. Для гостей грав піаніст Кирило Ріхтер, оперна співачка Хібла Герзмава виконала старовинний романс "Тільки раз буває в житті зустріч", а Земфіра виступила в ролі її помічниці - тримала мікрофон, доки Хібла акомпанувала собі на роялі. На світських тусовках Земфіра, одна із найзакритіших персон нашого шоу-бізнесу, з'являється дуже рідко, але пропустити день народження Литвинової не могла, адже їх пов'язує давня близька дружба.

Отримала цього вечора Рената і багато подарунків, частина яких вона показала у себе у сторіс. Серед сюрпризів від друзів були книги, речі люксових брендів, прикраси та, звичайно, букети квітів.