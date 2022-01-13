Рената Литвинова відзначила день народження у колі близьких друзів
Вчора Ренаті Литвиновій виповнилося 55 років. День народження дива вітчизняного кіно відзначала у Москві, встигнувши повернутися з відпочинку у Куршевелі, і зібрала близьких друзів на вечерю у ресторані, повідомляє Spletnik.
Гостями вечора, як повідомляє телеграм-канал "Татлер-батлер", стали Земфіра, Костянтин та Софія Ернст, Уляна Сергієнко (вона, щоправда, на фото не потрапила), Гоша Рубчинський, Хібла Герзмава, Ольга Карпуть та інші.
Ті, хто зібрався, вітали іменинницю і вимовляли тости на її честь.
У більшості наших співвітчизників ти асоціюєшся з жінкою-вампою, з жінкою-стилем. А в мене — з шаленою кінематографісткою. Я бажаю, щоб ти померла за сорок п'ять років на зведенні звуку чергової картини, — з такими словами підняв келих за Ренату Костянтин Ернст.
Не обійшлося, звісно, і без музики. Для гостей грав піаніст Кирило Ріхтер, оперна співачка Хібла Герзмава виконала старовинний романс "Тільки раз буває в житті зустріч", а Земфіра виступила в ролі її помічниці - тримала мікрофон, доки Хібла акомпанувала собі на роялі. На світських тусовках Земфіра, одна із найзакритіших персон нашого шоу-бізнесу, з'являється дуже рідко, але пропустити день народження Литвинової не могла, адже їх пов'язує давня близька дружба.
Отримала цього вечора Рената і багато подарунків, частина яких вона показала у себе у сторіс. Серед сюрпризів від друзів були книги, речі люксових брендів, прикраси та, звичайно, букети квітів.