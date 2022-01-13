Кабмін затвердив порядок військової підготовки до нацопору

Кабінет Міністрів України затвердив порядок організації та здійснення загальновоєнної підготовки громадян України до національного спротиву, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідно до постанови уряду №1443 від 29 грудня 2021 року, загальновоєнна підготовка громадян здійснюється у мирний час та особливий період незалежно від політичних та інших переваг, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання з метою формування у суспільстві готовності до сталого опору агресорові. , зокрема в інформаційному просторі, патріотичній свідомості та стійкій мотивації, набуття та підтримання громадянами знань та практичних умінь, необхідних для захисту України.

"Загальновоєнну підготовку проходять громадяни допризовного, призовного віку, військовозобов'язані, резервісти та інші категорії громадян, які виявили бажання долучитися до національного спротиву", – йдеться у постанові.

Зазначається, що загальновоєнна підготовка поділяється на початкову та базову підготовку.

"Початкова підготовка здійснюється з метою формування у громадян первинних загальновоєнних знань та спеціальних компетентностей щодо оборонної свідомості, ознайомлення громадян з місцем та роллю громадянина у зв'язку з усвідомленням свого обов'язку щодо збройного захисту України", – уточнюється в ухвалі.

Базова підготовка здійснюється з метою підготовки громадянина, здатного виконувати завдання як у мирний, так і воєнний час у бойових умовах та сприяння набуттю громадянами первинних знань, умінь та навичок щодо порядку поводження зі зброєю та її застосування, дій на полі бою (пересування та орієнтування на місцевості), надання домедичної допомоги, а також первинної психологічної допомоги (самопомочі), поводження з саморобними вибуховими пристроями та формування стійких морально-психологічних якостей, необхідних для захисту України.

Відповідно до документа, відповідальність за організацію загальновоєнної підготовки покладається на: Міністерство освіти разом із Міністерством оборони (початкова підготовка); Міноборони разом із іншими зацікавленими центральними органами виконавчої влади (базова підготовка).

Початкова підготовка включається до Державного стандарту профільної середньої освіти, що реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти в установах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної), професійної вищої, вищої освіти та інших навчальних закладів.

Базова підготовка проводиться Міноборони разом із заінтересованими органами виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, волонтерськими, громадськими та спортивними організаціями.

Фінансування та матеріально-технічне забезпечення загальновоєнної підготовки громадян здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, видатків місцевих бюджетів, а також з інших не заборонених законодавством джерел.