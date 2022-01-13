Валютний ринок четверга: хід торгів

Після двох днів бурхливого зростання сьогодні у першій половині дня на міжбанківському валютному ринку спостерігається збалансована торгівля: кількість продавців і кількість покупців приблизно однакова. Щоправда, торгувати у вузькому діапазоні все одно не виходить.

Вранці під тиском продавців євро котирування безготівкового долара опустилися до 27,68 гривень на купівлі та 27,718 гривень на продажу, але потім активізувалися покупці долара, і котирування до кінця обідньої перерви повернулися до 27,75 на купівлі та 27,77 на продажу. Національний банк відпочиває після вчорашніх інтервенцій і на ринку поки що не з'являвся.

Повний спокій спостерігався з ранку четверга та на готівковому валютному ринку. Оптові обмінні пункти Києва аж до початку обідньої перерви стабільно продавали готівкового американця по 27,86-27,87 гривень. Але після 14:00 цінники почали переписувати вгору; у деяких великих оптах продаж встановили на рівні 27,88-27,89 гривні.

Євро на FOREX у четвер спробував продовжити зростання, але зміг піднятися лише до позначки 1,1476 долара, звідки під тиском продажів опустився на 25 пунктів. Долар коригується після двох днів безперервного падіння, це призводить до зниження провідних світових валют, які напередодні зростали до американської валюти. Готівковий євро продовжує зростати у ціні. Сьогодні у першій половині дня у столиці його продавали по 31,85-31,90 гривень.

Російський рубль різко впав по відношенню до американського долара на тлі посилення риторики Росії у переговорах із США та НАТО. Росія заявила про можливість розміщення військової інфраструктури на Кубі та у Венесуелі. Долар за кілька годин виріс із 74,50 до 75,35 рублів, і зростання не припиняється. Готівковий рубль у столиці сьогодні продають в основному по 3,70-3,72 гривні за 10 рублів, але можна знайти пропозиції невеликих обсягів й по 3,68 гривні (їх швидко розбирають).

Продовжує зростати ціна польського злотого. Сьогодні дешевше за 7 гривень його вже не купити.