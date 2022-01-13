Кількість банківських відділень протягом року значно скоротилася

Станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їх число скоротилося на 449 (на 6,3%), пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Національного банку України (НБУ), в Україні був 71 діючий банк, і їх кількість скоротилася за рік на два.

Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1 602) і ПриватБанку (1 497). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).

Далі з великим відривом йде банк з іноземним капіталом Райффайзен Банк (392), державний Укргазбанк (268). Замикає п'ятірку банк з іноземним капіталом УкрСиббанк (251).