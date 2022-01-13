МОЗ оприлюднило головні факти про "Омікрон"

Міністерство охорони здоров'я опублікувало﻿ інформацію про те, що відомо про новий штам коронавірусу "Омікрон".

За попередніми результатами наукових досліджень:

«Омікрон» частіше призводить до інфікування в домашніх осередках у порівнянні зі штамом «Дельта».

Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби.

Відбувається зсув захворюваності на штам «Омікрон» у більш молоду вікову групу. Якщо середній вік осіб, хворих на штам «Дельта», був 38,3 роки, то на «Омікрон» – 30,8 роки.

Збільшується і ризик повторного зараження – реінфекції. У випадку із «Дельтою» він становив близько 2,5%, для «Омікрону» – у понад 5 разів вище, 13%.

Попередньо, «Омікрон» у 2,9 раза більш інфекційний, ніж «Дельта». Тобто новий штам більш заразний у порівнянні із «Дельтою».

У країнах, де він вже виявлений, подвоєння випадків зараження на рівні спільноти відбувається в 1,53 дня.

Окрім того, наразі немає інформації для оцінки будь-якої зміни тяжкості інфекції, яку спричиняє «Омікрон». Попередні дані свідчать, що нових незвичних симптомів у хворих на вказаний штам не спостерігається.

Дані вказують на зниження ризику госпіталізацій серед інфікованих цим штамом. У порівнянні зі штамом «Дельта», випадки захворювання на «Омікрон» мають на 15-20% менший ризик будь-якої госпіталізації та на 41% менший ризик госпіталізації з перебуванням протягом 1 або більше ночей в лікарні, зазначає МОЗ.

Ризик надходження у відділення екстреної допомоги чи госпіталізації для «Омікрону» є вполовину меншим, ніж для «Дельти».

Лише в 0,6% хворих на Omicron були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби. Водночас дані щодо госпіталізацій не є остаточними.