Правила підбору дивана під колір стін: 7 вдалих поєднань

Оббивка в тон стін, нейтральні відтінки або контрастні кольори - підібрати диван під колір стін в інтер'єрі непросто. Проте поради дизайнерів допоможуть не помилитися з вибором та зробити диван частиною гармонійного інтер'єру, повідомляє Профиль.

Дизайнери перерахували найуспішніші поєднання.

Оббивка в тон стін

Найпростіший варіант – підібрати диван того самого відтінку, що й стіни. Особливо добре прийом працює з нейтральною обробкою: білою, бежевою або сірою. При цьому важливо, щоб оббивка була на пару тонів темніша або світліша за стіни. Якщо кімната оформлена в білому кольорі, слід звернути увагу на підтон - він буває теплим та холодним. Краще, щоб оббивка була тієї ж колірної температури, що й обробка.

фото: instagram

Темні стіни – світла оббивка

Якщо в кімнаті темні стіни, можна придбати диван зі світлою оббивкою. Це освіжить простір і зробить його більш просторим. Добре підійдуть відтінки білого та сірого, тому що вони поєднуються з будь-якими кольорами.

фото: instagram

Однотонні стіни – двоколірна оббивка

На тлі однотонних поверхонь вдало виглядатиме акцентний диван з двоколірною оббивкою. Один із відтінків може повторювати колір обробки, а другий може бути контрастно-темним. Таке поєднання виглядає гармонійно та оригінально.

фото: instagram

Світлі стіни – темна оббивка

Якщо двокольорова оббивка здається надто яскравою, можна придивитися до більш простих однотонних моделей. На тлі світлої стіни темний диван створить чудовий контраст. Цей прийом можна підтримати іншими чорними елементами: візерунком на килимі, світильниками, рамами для постерів.

фото: instagram

Бежеві стіни – "холодна" оббивка

Щоб бежевий інтер'єр не здавався перевантаженим та задушливим, можна використовувати диван як контрастний елемент, вибравши оббивку холодного відтінку. З бежевим добре поєднуються темно-синій, сливовий, сірий. Підійде також холодний білий, смарагдовий, світло-блакитний.

фото: instagram

Кольорові стіни – яскрава оббивка

Якщо стін насичений відтінок, їх можна доповнити кольоровим диваном. Головне – підібрати тони, які добре поєднуватимуться. У цьому допоможе колірне коло: так, синій або фіолетовий добре поєднуються з жовтим, червоний – із зеленим та синім. Якщо правильно підібрати тони, інтер'єр буде енергійним та приємним.

фото: instagram

Нейтральне оздоблення – кольорова оббивка

Яскравий диван добре впишеться у простір з однотонними світлими стінами. В цьому випадку для оббивки підійде будь-який колір. Вибраний відтінок дивана можна підтримати, додавши до інтер'єру кілька елементів того ж кольору: це можуть бути штори, ваза, картина, журнальний столик.