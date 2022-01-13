Ринку землі півроку: де продають ділянки та за які гроші

За підсумками перших 6 місяців діяльності ринку землі землевласники продали свої ділянки на загальну суму 5,3 млрд грн, свідчать дані Київської школи економіки (KSE), повідомляє УНІАН.

"У порівнянні з листопадом обсяги ринку землі в останній місяць 2021 року зросли як за кількістю угод купівлі-продажу, так і за площею землі в обороті приблизно на 30%. У грудні вперше за 6 місяців з запуску ринку щоденна кількість угод перевищила тисячу, такі показники спостерігалися 5 разів протягом грудня. Крім того, 6 разів у грудні щоденна площа землі в обігу перевищувала 2500 га" , - підкреслив експерт KSE Роман Нейтер.

За його словами, найбільша кількість транзакцій відбувається із землями для ведення особистого сільського господарства - 32,6 тис.угод, а за сукупною площею проданих земель дві третини становить товарна сільськогосподарська земля (102,4 тис. га).

Середньозважена ціна гектара землі коливається на рівні близько 40 тис. грн.

За перше півріччя ринку землі в Україні укладалося близько 470 угод на день, а сукупна площа укладених угод становить понад 150 тисяч га.

За перші півроку було продано трохи більше третини відсотка від усіх сільськогосподарських земель у державі.