Зірковий футболіст урятував життя супернику під час матчу

30-річний півзахисник збірної Колумбії Хамес Родрігес під час останнього поєдинку чемпіонату Катару врятував життя 32-річному малійцю Усману Кулібалі, в якого стався серцевий напад, повідомляє УНІАН.

У першій половині матчу Кулібалі втратив свідомість. Це сталося на 42-й хвилині. Хамес кинувся на допомогу та поправив голову Усмана, аби він міг дихати. Це суттєво полегшило роботу медикам, які мчали на поле.

Кулібалі госпіталізували, зараз він під наглядом лікарів, які запевняють, що все з ним буде добре, незважаючи на пережитий серцевий напад.

Команди дограли матч і "Аль-Раян" Хамеса переміг "Аль-Вакру" Кулібалі з рахунком 3:0. Цікаво, що Родрігес оформив дубль після моторошного випадку.

З 2014 по 2020 рік Хамес виступав за мадридський "Реал", а також його іспанський клуб віддавав в оренду "Баварії" з 2017 по 2019 рік. З вересня 2021 року колумбієць виступає за катарський "Аль-Раян".