У Львові помер відомий актор Євген Федорченко
Відомий український актор Євгеній Миколайович Федорченко помер у четвер, 13 січня, у Львові. Йому було 75 років, повідомляє Обозреватель.
Сумну новину повідомила його дочка на особистій сторінці у Facebook.
"Татачко Як же боляче. Люблю", – коротко написала дівчина. Вона додала, що про церемонію прощання з актором повідомить пізніше.
Користувачі мережі висловили слова скорботи у коментарях та зазначили, що Євген Федорченко був дуже талановитою людиною. Нагадаємо, що Євген Федорченко закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища. А потім вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого.
Незабаром він став художнім керівником творчого об'єднання "Ретро шлягер". А також грав на сцені Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької.
У 1992 році йому дали звання Заслуженого артиста України, а в 2006 році – Народного артиста України.