У Львові помер відомий актор Євген Федорченко

Відомий український актор Євгеній Миколайович Федорченко помер у четвер, 13 січня, у Львові. Йому було 75 років, повідомляє Обозреватель.

Сумну новину повідомила його дочка на особистій сторінці у Facebook.

"Татачко Як же боляче. Люблю" , – коротко написала дівчина. ﻿Вона додала, що про церемонію прощання з актором повідомить пізніше.

Євген Миколайович пішов із життя. Джерело: Facebook Олени Федорченко

Користувачі мережі висловили слова скорботи у коментарях та зазначили, що Євген Федорченко був дуже талановитою людиною. Нагадаємо, що Євген Федорченко закінчив диригентський факультет Самбірського культурно-освітнього училища. А потім вступив до Київського державного інституту театрального мистецтва ім. Івана Карпенка-Карого.

Незабаром він став художнім керівником творчого об'єднання "Ретро шлягер". А також грав на сцені Національного академічного українського драматичного театру ім. Марії Заньковецької.

У 1992 році йому дали звання Заслуженого артиста України, а в 2006 році – Народного артиста України.