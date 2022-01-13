У США та ЄС назвали неприйнятною пропозицію РФ щодо НАТО

У Держдепартаменті США заявили, що вимоги Росії щодо гарантій нерозширення НАТО є неприйнятними, повідомляє Новое время.

Як заявила заступник державного секретаря США Венді Шерман, НАТО та США віддані дипломатії як шляхи до побудови тривалої безпеки, повідомляє Голос Америки.

Представниця Держдепу наголосила на оборонному характері Альянсу і на тому, що НАТО "ніколи не розширювалося за допомогою сили, примусу або підривної діяльності".

"Суверенний вибір самих країн – заявити НАТО про бажання приєднатись" , - сказала Шерман.

Вона також наголосила, що саме Росія вдерлась до України і тепер спричиняє оновлену кризу не лише для України, але для всієї Європи та США.

Заступник держсекретаря США наголосила на єдності НАТО і заявила про готовність до діалогу з Росією з питань покращення стратегічної стабільності, де Захід бачить можливість для досягнення взаєморозуміння.

Крім того, пропозиція РФ щодо подальшого нерозширення НАТО та виведення сил Альянсу з прикордонних із РФ країн вважають неприйнятною усі країни Євросоюзу. Про це сказав представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками неформальної зустрічі глав міноборони Євросоюзу у Франції, повідомляють "РІА-Новини"﻿.

"Європейці не хочуть, щоб суверенним державам вказували, що вони не можуть ухвалювати певних рішень", – наголосив голова дипломатії ЄС.

За його словами, ідеться "про дуже конкретні вимоги, які зіткнулися також із конкретною відмовою" .

"Справа не в тому, хочемо ми чи ні, щоб Україна стала членом НАТО. Справа в тому, що ми не хочемо, щоб суверенним державам вказували, що вони не можуть приймати певних рішень. Це поширюється на Україну, Фінляндію, Швецію та будь-які суверенні держави. Дискусії продовжаться, але я бачу, що є позиція, що чітко склалася, з обох сторін. Ці вимоги не можуть бути схвалені, європейці поділяють цю позицію", – сказав Боррель.

Він наголосив, що в ЄС підготують власні пропозиції щодо безпеки в Європі.