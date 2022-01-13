У Харкові загасили пожежу в університеті імені Каразіна

У Харкові рятувальники ліквідували пожежу в головному корпусі національного університету імені В. Н. Каразіна. Про це повідомила ДСНС﻿.

Сьогодні о 12:25 на номер «101» надійшло повідомлення про загоряння у підсобному приміщенні будівлі головного корпусу університету.

Персоналом закладу була організована евакуація студентів та викладачів з будівлі. На свіже повітря самостійно вийшло близько трьохсот людей. Жертв та постраждалих немає.

На час прибуття вогнеборців на місце пожежі було встановлено, що у підсобному приміщенні горіли меблі та речі на площі 30 кв.м. Рятувальникам вдалося не дати вогню поширитися за межі приміщення, зокрема - на приміщення актової зали, що знаходилась зверху, зазначили в ДСНС.

Пожежу локалізовано о 13:00, о 13:30 повністю ліквідовано.