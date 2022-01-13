Нацполіція відмовилася повідомити, чи розслідує показ "Сватів" на росТВ

Національна поліція відмовилася повідомити інформацію про те, чи розслідує в межах кримінального провадження показ серіалу "Свати-7" студії "Квартал 95" на російському державному телеканалі "Росія-1", що потрапив під санкції, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у відповіді Нацполіції на запит Українських новин.

Агентство запросило у Нацполіції інформацію про те, чи відкрито відповідне кримінальне провадження, і якщо ні, то чи буде заведено таку справу. Нацполіція не надала такої інформації.

"Повідомляємо, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України не передбачено та не здійснюється узагальнень відомостей щодо скоєння кримінальних правопорушень окремими суб'єктами господарювання та їхніми службовими особами" , — йдеться у відповіді.

У відомстві зазначили, що власником Єдиного реєстру досудових розслідувань є Офіс генпрокурора, який надає відомості з ЄРДР із дотриманням Кримінального процесуального кодексу та закону "Про персональні дані".

Нагадаємо, 27 грудня 2021 року в ефірі пропагандистського телеканалу "Росія 1" стартував новий сезон серіалу "Свати" виробництва української студії "Квартал 95".

Державне бюро розслідувань відмовилося повідомити інформацію про те, чи в межах кримінального провадження розслідує показ серіалу "Свати-7" на російському пропагандистському телеканалі.