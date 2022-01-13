Перші літаки з російськими десантниками вже вилетіли з Алмати

У четвер, 13 січня, з аеропорту Алмати вилетіли перші літаки з російськими десантниками, які брали участь в операції ОДКБ по придушенню антиурядових протестів у Казахстані, повідомляє Новое время.

В Міноборони РФ повідомляє заявили, що чотири літаки військово-транспортної авіації Іл-76 доставлять російських військових до пункту постійної дислокації в Іванівській області.

Також зазначається, що підрозділи Вірменії, Білорусі та Таджикистану також повертатимуться літаками РФ, а військові з Киргизстану повернуться додому на штатній техніці своїм ходом.

Війська ОДКБ під проводом РФ були введені до Казахстану 6 січня для придушення масових антиурядових протестів, які місцева влада оголосила «терористичною загрозою».

Про завершення місії президент країни Касим-Жомарт Токаєв оголосив 11 січня.

Після цього в ОДКБ заявили, що виведуть свої сили протягом 10 днів.