Альтернатива інвестиціям у новобудови: куди вкладати у 2022-му

Привабливість вкладення коштів з метою отримання прибутку у квартири в новобудовах цього року буде меншою, аніж минулого. Тому інвестори шукають альтернативні варіанти. Окупність коштів, інвестованих у будівництво прибуткових будинків (сервісних апартаментів) становить в середньому від 7 до 10 років, а прибуток від приватних інвестицій – 10-12% на рік, пише Леся Панченко, РБК-Україна.

Інвестиційний потенціал

За даними компанії INSPI Development, у найближчі 3-5 років на ринку нерухомості частка приватних інвесторів у сегменті сервісних апартаментів може зрости до 20-25%.

"Для девелопера окупність інвестицій в створення сервісних апартаментів дорівнює окупності комерційних об’єктів у вдалих локаціях: офісних приміщень, ТРЦ районного формату тощо. А для громадян, що воліють вкладати кошти для їхнього збереження та примноження, з’явилася вагома альтернатива первинному ринку житла" , – наголосив Володимир Семенцов, керуючий партнер INSPI Development.

Перспективні регіони

Найбільш привабливими для розвитку сервісних апартаментів є Київ та великі обласні центри, зокрема Харків, Дніпро, Одеса, Львів, а також низка міст, в яких створені сприятливі умови для бізнесу, наприклад, Вінниця, Житомир, Івано-Франківськ.

Окрім цього, велика затребуваність таких об’єктів спостерігається в регіонах з рекреаційними можливостями – на узбережжі Чорного, Азовського морів та Карпатах.

"Розвиток сегменту сервісних апартаментів напряму залежить від економічних умов та туристичного потенціалу того чи іншого міста. З часом такі об’єкти можуть стати вагомою альтернативою сегменту оренди житла, але з додатковими перевагами" , – каже експерт.

Сума інвестицій та прибуток

Сума інвестицій в створення проекту на 100-150 сервісних апартаментів комфорт-класу з власною керуючою компанією у форматі live-work-play (з кав’ярнями, фітнес-центрами, магазинами, коворкінгами тощо) може обійтися забудовнику щонайменше в 6-8 млн доларів, що на 25-30% дорожче, ніж будівництво ЖК цієї ж категорії.

"Реалізація проєкту сервісних апартаментів суттєво дорожче, ніж будівництво житла. Проте найголовнішою перевагою є постійний прибуток вже після введення об’єкта в експлуатацію, чого не має у більшості новобудов. У ЖК для інвесторів, щоб почати отримувати прибуток, ще потрібно зробити ремонт і меблювати помешкання" , – наголосив фахівець.

При цьому українські девелопери все частіше звертають увагу на розвиток цього сегменту, який за своєю суттю є комерційною нерухомістю.

Наразі в Україні реалізується більше десятка проєктів сервісних апартаментів переважно у форматі прибуткових будинків та апарт-готелів. Проте у найближчі 2-3 роки їхня кількість може зрости в 1,5 рази.