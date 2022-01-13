Росія погрожує розмістити війська у "братських" Венесуелі та Кубі

У разі провалу переговорів щодо "гарантій безпеки" російських військових можуть розмістити на Кубі та у Венесуелі, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник Міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"Я не хочу нічого ні підтверджувати, ні виключати" , — відповів Рябков на відповідне питання.

Дипломат додав, що рішення про розміщення російських військових на Кубі і у Венесуелі залежить від дій США. За його словами, президент Росії Володимир Путін неодноразово висловлювався на цю тему. Наприклад, про можливість залучення військово-морського флоту РФ.