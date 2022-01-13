Телеканал К2 отримав попередження за "російський" Крим

Національна рада України з телебачення та радіомовлення оголосила попередження телеканалу К2. Він показав російську передачу, де назвали тимчасово окупований Крим частиною Росії, йдеться у повідомленні Нацради, повідомляє Новое время.

Перевірка телеканалу відбулася 1 листопада 2021 року. Нацрада досліджувала ефір за 25 вересня, коли телеканал К2 показав запис передачі Дачна відповідь за 2016 виробництво російської компанії Телецех.

У передачі прозвучало висловлювання, що тимчасово окупований Крим є частиною РФ.

"Найефектніша в новій вітальні — ось ця стіна. Ажурні панелі зроблені з МДФ методом лазерного різання за ескізами автора проекту Наталії С. Подібні ґрати можна зустріти й в старовинних арабських чи турецьких палацах, у тому числі й у Росії, наприклад, у Бахчисарайському палаці у Криму" , — йшлося в ефірі телеканалу.

Нацрада звернула увагу: питання Криму є питанням інформаційної безпеки України та її національних інтересів, тому поширення такого контенту потребувало посиленої уваги керівництва компанії.

Рада зобов'язала телеканал привести свою діяльність у відповідність до законодавства.