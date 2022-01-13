Виявлено ген, що подвоює ризик тяжкої течії COVID-19

Польські вчені виявили ген, який, за їхніми словами, може подвоїти ризик тяжкого перебігу коронавірусу COVID-19 у людини, і розраховують, що це відкриття допоможе медикам ідентифікувати найбільш вразливих до вірусу пацієнтів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Після більше ніж півтора року роботи вдалося ідентифікувати ген, відповідальний за схильність до серйозного перебігу захворювання (коронавірусом)", - заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

"Це означає, що в майбутньому ми зможемо виявляти людей, схильних до важкого перебігу COVID-19", - додав він.

Роботу проводили вчені з медичного університету в Білостоці, вони дійшли висновків, що виявлений ген є четвертим за важливістю чинником, що визначає тяжкість перебігу захворювання, - після віку людини, ваги та статі. За словами керівника проекту Марціна Монюшка, цей ген наявний у 14% населення Польщі, а загалом у Європі - у 8-9%, тоді як в Індії - у 27%.