Дружина Володимира Остапчука відпочиває в Куршавелі

Український ведучий Володимир Остапчук разом із дружиною полетів у Куршавель. Поки чоловік катається на лижах, Христина демонструє красиві зимові аутфіти, повідомляє 24 Канал.

Христина Горняк у засніженому куточку Франції надає перевагу теплому одягу, оскільки зовсім нещодавно вона перехворіла й не хоче, щоб цей стан повертався.

Зимовий look Христини Горняк

Зіркова дружина продемонструвала стильний теплий образ, який чудово підійде для засніженої погоди. Христина одягнула трикотажний костюм білосніжного кольору, що складався з кофти та широких штанів. Поверх одягнула коротку коричневу дублянку. З взуття обрала світло-сірі черевики на низькій підошві.