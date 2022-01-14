У що одягати та як гріти: зимові правила вигулу домашніх улюбленців

Прогулянки під час сильних морозів можуть спричинити переохолодження у домашніх улюбленців. Аби цього уникнути, потрібно контролювати їх тривалість, за потреби купувати спеціальний одяг і правильно доглядати за тваринами після миття, повідомляє 24 Канал.

У зимовий період у домашнього улюбленця може статися переохолодження. Основними його ознаками є в’ялість після прогулянки, тремор і зникнення апетиту.

Господарям важливо правильно розраховувати час, протягом якого улюбленець гулятиме надворі, підбирати одяг, якщо є потреба, а також сушити шерсть собаки та кота після миття.

Скільки має тривати прогулянка

Важливо враховувати породу собаки та її розміри. Якщо маленька, найкраще виділяти на прогулянку 20 хвилин. Такий час підходить для йоркшир-тер’єра, чихуахуа або той-тер’єра. Якщо середня чи велика – від 40 хвилин до 1 години. Представниками цієї категорії є лабрадори, добермани, лайки та хаскі.

Якщо собака має проблеми зі здоров’ям, які потребують, щоби вона частіше гуляла на вулиці, варто збільшити кількість прогулянок і зменшити їх за часом. Цуциків також краще вигулювати 4 – 5 разів на день протягом невеликого проміжку часу.​ Крім того, важливо не забувати звертати увагу на потреби тварини. Якщо собака змерзне, вона сама може попроситися додому.

У випадку з котами, їх краще взагалі не виводити на двір взимку, якщо з дитинства їх до цього не привчали.

Теплий одяг

Купувати зимові речі потрібно у випадку, якщо гуляєте із цуценям або собакою, яка старше 8 років. У таких тварин через вік може порушуватися терморегуляція, тому їм потрібно додатково утеплювати.

Коли температура повітря надворі набагато менша, ніж у приміщенні. Наприклад, якщо на вулиці -20С°, а вдома +20С°, тварина може перехолонути через різкий перепад температури. Тому найкращим рішенням буде одягнути собаку у флісовий комбінезон, який закриватиме її спину та лапи, а перед виходом на вулицю трохи почекати в під’їзді. Це допоможе пристосуватися.

Одяг для собак / Фото iStock

Важливо, аби одяг для виходу надвір був з плащової тканини, яка не промокне, якщо раптово почнеться дощ чи сніг.

Під час вибору взуття потрібно звертати увагу на розмір і якість. Важливо, щоб черевики для тварин не були завеликими або замалими, оскільки це може травмувати їхні лапи.

Миття собаки

Узимку собаку потрібно купати лише у випадку, якщо вона повністю забруднилася. Тоді її шерсть треба добре намочити, намилити шампунем і змивати його протягом 10 хвилин.

Важливо! Не можна мити шампунем щодня, адже він може пересушити шкіру. Достатньо використовувати 1 раз у 2 тижні.

Якщо після прогулянки пес повернувся чистим, йому можна лише промити лапи. У випадку, якщо собака була взута, мити лапи не обов’язково.

Не всім тваринам подобається, коли їх шерсть висушують феном. Замість цього можна протерти й укутати в рушник. Крім того, варто обігріти квартиру до 20С°, щоб улюбленець не простудився.

Дії, коли тварина перехолола

Якщо після прогулянки тварина перестала активно рухатися та їсти, це може свідчити про переохолодження. Краще одразу повезти улюбленця у ветеринарну клініку, щоб лікар поміряв їй температуру, провів діагностику та зігрів.

У випадку, коли собака або кіт тремтить, але має апетит і продовжує рухатися, можна спробувати зігріти його самостійно. Для цього потрібно віднести тварину в тепле місце, підігріти їжу та нагодувати. Також можна акуратно розтерти спину улюбленця руками або рушником, щоби стимулювати кровообіг.

Собаку, яка живе на вулиці, після переохолодження потрібно відразу занести в тепле приміщення.