Валютний ринок четверга: підсумки дня

Ажіотажний попит на безготівковий долар у другій половині торгової сесії змусив Національний банк знову провести дві інтервенції щодо продажу валюти поспіль. Як і вчора – без жодного результату.

Початок торгів на міжбанківському валютному ринку виглядав досить оптимістично: рівна кількість продавців і покупців вселяла надію на стабілізацію ситуації. Хтось з експортерів навіть вирішив, що долар досяг піку і падатиме. Почали знижувати цінники, внаслідок котирування опустилися до 27,68 гривень на купівлі та 27,718 гривень на продажу. Такі ціни здалися привабливими для імпортерів; підлили олії у вогонь і банки-спекулянти, які також почали купувати на позицію. Торгівля швидко повернулася до стартових цифр. Після обіду на ринку з'явилися великі покупці, серед яких виділявся відомий банк із іноземним капіталом. Швидко розібравши всі дешеві пропозиції, піднялися вище за рівень 27,80. Національний банк відреагував оперативно: спочатку спробував утримати зростання, задовольняючи найдорожчі заявки в районі 27,81 гривні, а потім виставив великий продаж на рівні 27,85 гривні і стояв з нею аж до закриття торгів. За інформацією порталу «Курс України»﻿, регулятор продавав навіть після 16 години за схемою ТОМ (з розрахунками завтрашнього числа).

Закрили основну фазу торгів четверга на 10,5 копійок на купівлі та на 10,1 копійок на продажу вище, ніж у середу.

Хід торгів

Стартові котирування – 27,75/27,80 (купівля/продаж).

Торги четверга відкрилися досить рано і дуже вузько: спред на відкритті становив лише 5 копійок. Перша угода на 0,5 млн. доларів за ціною 27,7999 гривень пройшла о 9:22. Спочатку покупців та продавців було приблизно порівну. Нерви здали у продавців, і вони почали закривати заявки покупців. Частина покупців вирішила почекати та зняла свої заявки, що підштовхнуло продавців до зниження цінника. До 10:45 ненадовго опустилися нижче за рівень 27,70, досягнувши сесійних мінімумів. Покупці, які чекали, вирішили, що ціни їх задовольняють, і швидко «викупили зниження». Торгівля перемістилася в діапазоні 27,72-27,74 гривні, де угоди йшли приблизно до 13:40. У цей момент ринку вийшли відразу кілька покупців, зокрема. представники компаній-нерезидентів. Їхні заявки штовхнули котирування вгору. Протягом години все, що було дешевшим за 27,80, розкупили. Після того, як цінники на покупку піднялися вище за 27,80 гривень, з'явився Національний банк. Спочатку регулятор вже звично продавав за методом «вибору найкращої ціни», закриваючи заявки на покупку за цінами 27,81 гривні та вище. Потім, коли стало очевидно, що цього недостатньо, виставив ордер на продаж 100 млн. доларів на рівні 27,85 гривень і до 15:30 продав більше 50 млн. доларів за цією ціною. На подив учасників торгів, о 15:30, коли в Bloomberg почалася торгівля ТОМом, регулятор не пішов, а продовжив продажі. Остання угода четверга пройшла о 16.30 за участю НБУ за ціною 27,85 гривень.

Котирування закриття торгів – 27,84/27,85 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні зріс на 90,7 млн. порівняно з вівторком і на 16:00 склав 377,1 млн. доларів. Також банки проводили угоди в системах Refinitiv (колишня Reuters) та Укрдилінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,7292 гривень.

зафіксовано Національним банком на 12.00 на рівні 27,7292 гривень. Офіційний курс долара на 14 січня встановлено на позначці 27,7372 гривні за долар, зростання на 2,99 копійки.

встановлено на позначці 27,7372 гривні за долар, зростання на 2,99 копійки. Офіційний курс євро на 14 січня встановлено на позначці 31,7813 гривні за євро, зростання на 30,17 копійок.

встановлено на позначці 31,7813 гривні за євро, зростання на 30,17 копійок. Готівковий долар у оптових обмінниках Києва за день подорожчав ще на 13 копійок. Вранці його продавали по 27,86-27,87 гривень, а до 17 години цінник підняли до 27,99-28,00 гривень. Розрив між готівковим та безготівковим доларом зберігається на рівні 15 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR/USD на 17:45 – 1,1452 долара. Сьогодні євро досяг позначки 1,1481 долара на тлі триваючого третій день ослаблення американського долара проти інших провідних світових валют. Близькість закінчення пандемії коронавірусу вселяє оптимізм інвесторам і стимулює їх позбавлятися долара, що служив «валютою-притулком». Готівковий євро в Україні продовжив зростати слідом за готівковим доларом, а зростання на FOREX тільки підштовхнуло цей процес. За день готівкова євровалюта додала в ціні ще 15 копійок: вранці оптові обмінні пункти продавали євро за 31,85-31,90 гривень, а надвечір цінник досяг 32,00-32,05 гривень.

Російський рубль у четвер різко впав після висловлювань заступника глави МЗС Росії Сергія Рябкова про можливість розміщення військової інфраструктури РФ на Кубі та у Венесуелі. Долар, що коштував вранці 74,40 рубля, надвечір злетів до 76,60 рублів. Станом на 17:45 рубль торгується в діапазоні 76,20-76,40 рублів за долар. На готівковому рублі в Україні це поки що ніяк не позначилося (рубль і гривня сьогодні змагаються, хто швидше і впаде). Протягом дня готівковий рубль у Києві продавали по 3,70-3,73 гривні за 10 рублів - практично на тому ж рівні, що й учора.