Потепління до +5°С удень та мокрий сніг: погода 14 січня

Після сильних морозів в Україну іде цілком конкретне потепління – вже в п'ятницю градусник ніде не покаже мінусової температури вдень. Крім того, погода обіцяє бути дуже вологою – усю територію країни накриє мокрим снігом та дощем.

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У п'ятницю, 14 січня, у всіх східних, південних, у більшості західних і центральних областей, а також у Криму очікується температура близько 2-5°С удень і від -13°С на сході до 2°С на заході та в центрі країни вночі. У північних, а також у Київській, Закарпатській та Запорізькій областях буде трохи прохолодніше – там обіцяють 0-3°С удень та від -8°С на півдні до 1°С на півночі вночі.

З опадів 14 січня очікується мокрий сніг із дощем та ожеледь по всій території України, але при цьому в Криму можливий сніг, а на Чернігівщині – дощ. У всіх східних та південних областях очікується вітер близько 22-36 км/год, у Харківській області можливі шквали до 40 км/год. У центральних та західних областях вітер буде сильнішим – до 25-40 км/год у середньому. І найсильніший вітер буде північ від країни – 29-43 км/год. А ось у Криму буде найменш вітряно – близько 11-29 км/год у середньому, місцями можливі шквали до 36 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 14 січня вночі в західних областях, удень в Україні, крім південної частини, через сильні пориви вітру оголошено II рівень небезпеки, помаранчевий.

У столиці України, Києві, 14 січня очікується температура повітря від -1°С до 4°С протягом дня, шквальний вітер 29-40 км/год і ожеледиця.