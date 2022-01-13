Запорізькі судді про тюремний шансон на корпоративі: "Про смаки не сперечаються"
У Шевченківському районному суді Запоріжжя, коментуючи відео, на якому судді співають шансон, заявили, що про «смаки не сперечаються», повідомляє Новое время.
Пресслужба суду зазначила, що 15 грудня у суддів Шевченківського районного суду Запоріжжя поза робочим часом відбулася зустріч з нагоди святкування професійного свята — Дня працівника суду.
"Зазначена зустріч проходила в одному з ресторанів м.Запоріжжя, на святкуванні були присутні виключно судді, інших відвідувачів в орендованому суддями залі ресторану не було", - сказано в повідомленні.
У суді заявили, що під час святкування було дотримано всіх вимог чинного законодавства, а сам захід був повністю оплачений особистими коштами присутніх.
У суді наголосили, що «судді, як і всі інші громадяни України, мають право на відпочинок та особисте життя».
"Також судді, які і всі мешканці України, вправі самостійно обирати музичні твори, книги, фільми, вистави, які їм подобаються", - сказано у повідомленні.
У Запорізькому суді заявили, що "про смаки не сперечаються - говорить відома приказка".
"Разом з тим, ми цілком розуміємо, що хтось може по іншому оцінювати висвітлену подію, а тому пропонуємо представникам громадськості, які роками опікуються судовою реформою, скласти переліки музичних творів, книг, фільмів, вистав тощо, які заборонено слухати, читати, дивитись суддям", - заявили в суді.
Голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков повідомив, що судді Шевченківського суду Запоріжжя співали російський тюремний шансон на корпоративі.