Слідом за ФОП влада вирішила фіскалізувати ринок таксі

В Україні збираються фіскалізувати ринок таксі. Відповідний законопроєкт незабаром може з'явитись у парламенті, зараз він на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури, повідомляє Сьогодні.

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Думаю, що вже в січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився" , – сказав політик.

Він зазначив, що на даному етапі влада не планує фіскалізувати якусь ще галузь, оскільки в країні вже виконали програму мінімум щодо оподаткування.