Слідом за ФОП влада вирішила фіскалізувати ринок таксі
В Україні збираються фіскалізувати ринок таксі. Відповідний законопроєкт незабаром може з'явитись у парламенті, зараз він на стадії узгодження з Міністерством інфраструктури, повідомляє Сьогодні.
Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Думаю, що вже в січні ми його побачимо. Я досить жорстко вимагаю, щоб він з'явився", – сказав політик.
Він зазначив, що на даному етапі влада не планує фіскалізувати якусь ще галузь, оскільки в країні вже виконали програму мінімум щодо оподаткування.
"Ми ухвалили закони, які запровадили РРО, антиофшорний закон, податок на Google, реформу податкової відповідальності в №1210, податковий закон №5600, ми прибрали всі корупційні пільги. Усі. Ми повинні поставити крапку або крапку з комою на кілька років. І сконцентруватися на Податковій, Митниці, налагодити їхню роботу", – повідомив Гетманцев.