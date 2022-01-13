Посольство США в Багдаді піддалося ракетному обстрілу

Посольство США в столиці Іраку - Багдаді - піддалося ракетному обстрілу. По будівлі дипломатичної місії випустили три снаряди, пише Дмитрий Кузнецов, РБК-Україна.

Як повідомило виданню Shafaq джерело в силових структурах, ракетний обстріл будівлі посольства США в Багдаді стався ввечері 13 січня. За його словами, за дипмісії випустили три ракети.

"Атака була здійснена трьома ракетами, випущеними з району Карара міста Аль-Дора, на південь від Багдада" , - уточнив співрозмовник видання.

Він зазначив, що дві ракети перехопили системи ППО. Третя впала недалеко від посольства.

Зазначимо, посольство США розташоване в так званій "зеленій зоні" - добре охоронюваному районі Багдада. Дипмісія періодично піддається обстрілу.