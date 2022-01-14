Російська фігуристка встановила вражаючий світовий рекорд

15-річна росіянка Каміла Валієва стала володаркою світового рекорду на чемпіонаті Європи, який у ці дні проходить у Таллінні. За свою коротку програму уродженка Казані здобула 90,45 бала. З них 51,73 за техніку, повідомляє Обозреватель.

До російської фігуристки жодна спортсменка не заробляла за коротку програму понад 90 балів.

Каміла Валієва

Валієва виконала прокат під композицію Кирила Ріхтера "In Memoriam". Дівчина почала свій виступ з акселя в три з половиною обороти. Надалі Каміла ідеально виконала потрійний фліп, а також комбінацію потрійний лутц – потрійний тулуп.

Зазначимо, що попереднє світове досягнення також належало Валієвій та було встановлено у листопаді минулого року на етапі Гран-прі у Сочі. Тоді за коротку програму росіянка отримала 87,45.

Друге місце посіла Луна Хендрікс із Бельгії. Ще одна росіянка Олександра Трусова – 3-я,

Результати короткої програми

1. Каміла Валієва (Росія) – 90,45

2. Місяць Хендрікс (Бельгія) – 76,25

3. Олександра Трусова (Росія) – 75,13

Зазначимо, що в активі юної фігуристки перемога на етапах Гран-прі – Skate Canada 2021 та Rostelecom Cup 2021. Валієва посіла перше місце на турнірі серії "челленджер" Finlandia Trophy 2021.

Є чемпіонкою Росії (2022) та срібною призеркою чемпіонату Росії (2021). Чемпіонка світу серед юніорів (2020), переможниця фіналу юніорського Гран-прі сезону 2019/2020.

Валієва - друга фігуристка в історії (після Олександри Трусової), яка виконала четверний тулуп на змаганнях під егідою Міжнародного союзу ковзанярів.