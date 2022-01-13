В Україні почали перевіряти необхідність призначення лікарями антибіотиків

З 1 січня заклади охорони здоров'я в Україні почали облікувати застосування антимікробних препаратів. Усього йдеться про 29 антибіотиків, повідомляє Обозреватель.

На сайті Міністерства охорони здоров'я зазначають, що такі заходи дозволять оцінити, наскільки їх застосування виправдане.

"Це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків та яких саме призначають лікарі пацієнтам у стаціонарах, оцінити виправданість таких призначень, забезпечити контроль за внутрішньолікарняними інфекціями та зменшити термін перебування пацієнтів на стаціонарному лікуванні" , – йдеться у повідомленні.

У МОЗ наголосили, що неправильне та надмірне вживання антибіотиків призводить до розвитку широкої резистентності (коли знижується ефективність препаратів). Як наслідок, бактерії стають стійкими до ліків, що унеможливлює боротьбу з інфекціями.

Відомство навело дані, за якими у 2020 році обсяг продажу та закупівлі антибіотиків становив понад 6,4 мільярда гривень, що на 40% більше, ніж у 2018 році.

Зі свого боку Всесвітня організація охорони здоров'я назвала резистентність однією з 10 глобальних загроз для людства. За їхньою оцінкою, до 2050 року кожні три секунди через це помиратиме одна людина.