Чотири американські дипломати в Європі постраждали від "гаванського синдрому"

У дипломатів у представництвах США в Женеві та Парижі з’явилися симптоми «гаванського синдрому», одного з них відправили назад до США на лікування, — про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

«Гаванський синдром» призводить до мігрені, нудоти, провалів у пам’яті та запаморочень. Вперше про загадковий синдром стало відомо у 2016 році, коли десятки співробітників посольства США у Гавані (Куба) поскаржилися на однакові симптоми. Американські фахівці вважають, що хвороба, ймовірно, викликана спрямованою імпульсною радіочастотною енергією.

Співробітникам американських диппредставництв стало відомо про інциденти влітку минулого року, пізніше про це повідомили Держдепартаменту.

За даними WSJ, у Женеві ознаки «гаванського синдрому» виявили щонайменше у трьох дипломатів, одного з яких вивезли на лікування в США. У Парижі співробітникам посольства повідомили про один ймовірний випадок «гаванського синдрому» і попросили інформувати про незвичайні симптоми. У Держдепі не прокоментували цю інформацію.

WSJ зазначає, що «гаванський синдром» спостерігали у близько 200 осіб, що працювали в Європі, Китаї та Південній Америці.

За інформацією газети The New York Times, протягом останніх п’яти років понад 130 американських дипломатів і шпигунів дістали пошкодження мозку внаслідок ймовірних акустичних атак, які отримали назву «гаванський синдром».