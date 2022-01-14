Кемпер не потрібен: створено мобільну кухню для автомобіля

Польська компанія Camportable показала мобільну кухню, яка майже ні в чому не поступається звичайній. У похідному положенні вона являє собою компактний бокс, який кріпиться до фаркопу, повідомляє РБК-Україна.

Ця практично повноцінна кухня, стане хорошим рішенням для тих, хто любить вилазки на природу, але не хоче морочитися з покупкою кемпера. Бокс з фанери, обшитої алюмінієм, має розміри 120х64х60 сантиметрів і кріпиться на фаркоп за допомогою спеціального кріплення. Причому, на будь-який автомобіль.

Усередині вміщаються газова плита з двома конфорками, раковина зі змішувачем і 14-літровий холодильник Dometic - причому він може не тільки охолоджувати продукти, але і працювати як обігрівач, якщо температура за бортом пішла в глибокий мінус. Є 10-літровий бак з окремими резервуарами для чистої і використаної води, а також балон з газом.

Як і звичайна кухня, Camortable Kitchen оснащена шафками для кулінарних приладдя, причому з замками, що замикаються. Загальна вага мінікухні становить близько 38 кілограмів.

Пізніше цього року компанія покаже опціональне обладнання. Ціни на мобільну кухню поки не оголошені.