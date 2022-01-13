Зростання цін на доставку газу із січня: причини подорожчання

З 1 січня 2021 року в Україні подорожчала послуга розподілу (доставки) газу. Відповідне рішення у грудні було прийнято Нацкомісією, яка здійснює регулювання у сфері комунальних послуг (КНРЕКУ), яка за законодавством має щорічно затверджувати ці тарифи для постачальників, повідомляє UBR.

У середньому ціна підвищилася на 3,9%, але для окремих компаній зростання склало понад 20% і навіть майже 30%. Це залежить від регіону, кількості споживачів та розміру витрат для сталого функціонування газорозподільних систем.

Сума у платіжці за доставку газу залежить від обсягів спожитого палива у попередньому періоді (з 1 жовтня до 30 вересня), який поділяється на 12 та множиться на тариф місцевого облгазу.

Проте є мінімальні обсяги споживання:

39 кубометрів – для побутових споживачів, які використовують газ для приготування їжі;

126 кубометрів – у разі використання газу для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів – комплексне використання, у тому числі для опалення, або споживача, який не є побутовим.

Навіть якщо фактично споживач використовує менше зазначених обсягів, йому все одно нараховуватиметься плата з їх урахуванням.

"Якщо споживач не користується газовим котлом, то йому слід звернутися до свого Оператора ГРС із заявою про відключення газового котла та змінити категорію споживання у договорі про розподіл газу" , - кажуть експерти.

Але в цьому випадку споживачеві доведеться платити за старими розрахунками до 1 січня наступного року. При цьому оплачувати послугу доставки газу зобов'язані всі громадяни, за винятком тих, що відключили газопостачання.