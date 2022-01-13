Російські рекламники продавали квартири у Луцьку через PornHub

Російські рекламники за три місяці зуміли продати чотири квартири у новому ЖК Луцьку за допомогою платформи PornHub. Реклама житла "на самому нетематичному майданчику", але "з потрібною цільовою аудиторією", допомогла закрити угоди на загальну суму $88 тис, повідомляє UBR.

"До нас ще ніхто не продавав нерухомість через PornHub. Але це спрацювало! За 3 місяці ми продали 4 квартири в милому сімейному ЖК із середнім чеком $22 тис." – написав голова рекламної агенції Digital Bands Павло Кац.

Клієнтом став великий забудовник із Західної України, з яким агенція співпрацює шість років.

"Це був чистий експеримент. Ми розуміли, наскільки майданчик не відповідає ідеї сімейного тепла та затишку. Але все вийшло!" – йдеться у тексті.

Кейс навіть отримав премію WOW Awards у номінації "Нестандартне просування: digital" за найкращий рекламний проект у нерухомості.

Загалом Кац зазначає, що на PornHub регулярно бувають 62% українських чоловіків віком від 25 до 44 років. Середній час перегляду – 10 хвилин. Тому рекламники вирішили використати цей трафік.

"З початком карантину рекламодавці рвонули в соцмережі, і конкуренція там виросла. А на PornHub виріс лише користувальницький трафік. З PH важко змагатися за увагу користувача - там занадто заряджений контент. Але ми використовували гумор, і це спрацювало" , - розповідає Кац.

Клієнтам, які знайшли оголошення на PornHub, запропонували покупку квартири зі знижкою 5% та пільговими умовами розстрочення. На експериментальний запуск реклами було витрачено 628 доларів.