Укрзалізниця подала до суду на "АрселорМіттал Кривий Ріг"

Державна компанія «Укрзалізниця» хоче відсудити 5,7 мільйона гривень у криворізького комбінату «АрселорМіттал», повідомляє Телеканал D1.

10 січня Укрзалізниця подала до Господарського суду Дніпропетровської області позов проти криворізького комбінату «АрселорМіттал». Сума позову – 5 мільйонів 725 тисяч 794 гривні та 6 копійок.

За інформацією Єдиного державного реєстру судових рішень, «АМКР» не зареєстрував 38 розрахунків коригування до податкових накладних за залізничні перевезення у 2018 році.

Через це «Укрзалізниці» довелося заплатити більший на 5 мільйонів 725 тисяч 794 гривні та 6 копійок податок на додану вартість. Наразі «Укрзалізниця» вимагає повернення цих грошей. Розгляд позову розпочнеться 8 лютого.