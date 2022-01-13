"Січ-2-30" вийшов на зв'язок після запуску
Сьогодні відбувся запуск українського супутника "Січ-2-30". Апарат вийшов на зв'язок, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як зазначає голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, було проведено перший сеанс зв'язку з українським супутником.
"Сигнал стійкий. Усіх вітаю!" , – зазначив голова Держкосмосу.
Запуск апарату відбувся сьогодні о 17:25 за київським часом із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Вже о 17:35 перший щабель ракети SpaceX Falcon 9 приземлився на платформу.