"Січ-2-30" вийшов на зв'язок після запуску

Сьогодні відбувся запуск українського супутника "Січ-2-30". Апарат вийшов на зв'язок, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як зазначає голова Державного космічного агентства України Володимир Тафтай, було проведено перший сеанс зв'язку з українським супутником.

"Сигнал стійкий. Усіх вітаю!" , – зазначив голова Держкосмосу.

Запуск апарату відбувся сьогодні о 17:25 за київським часом із космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Вже о 17:35 перший щабель ракети SpaceX Falcon 9 приземлився на платформу.