Прем'єр-міністр Чехії нецензурно вилаявся на засіданні парламенту

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала використав нецензурні висловлювання під час засідання чеського парламенту, на якому уряд розраховував отримання вотуму довіри від депутатів, повідомляє 420on.

Петр Фіала не помітив, що в нього увімкнено мікрофон і в нецензурній формі заявив: «Mě už to taky sere», маючи на увазі голосування про вотум довіри уряду. Завдяки ретрансляції його репліку почув увесь зал.

«Прем'єр-міністр — жива людина, у напруженій атмосфері через засідання, що тривало, він вилаявся випадково. Таке з ним нечасто трапляється», - сказав речник чеського уряду Вацлав Смолка.

Депутати вели дискусію всю ніч, засідаючи загалом 22 години. Проте уряд Петра Фіали (ODS) так і не отримав довіри Палати депутатів. Переговори щодо довіри уряду планується відновити 13 січня о 18:00.