"Слуги" у Раді планують додати повноваження АМКУ найближчими днями
Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Рада". повідомляє "ДС".
"Потрібно говорити також чесно, що Антимонопольний комітет — це такий орган, який родом із 2000-х, і востаннє закон писався у 2000 році, системно нічого не робилося, були лише якісь "латки", — пояснив він.
За словами Корнієнка, Антимонопольний комітет вимагає "кращого інструментарію", зокрема, враховуючи функціонування системи державних закупівель та появу на порядку денному питання про деолігархізацію.
"У нас вже є на виході законопроект про внесення змін до антимонопольного законодавства, зокрема щодо діяльності Антимонопольного комітету, збільшення можливостей для його роботи… Такий закон уже створено, розроблено, він повністю узгоджений з міжнародними експертами", — сказав перший віцеспікер, зазначивши, що парламент "найближчими днями" його прийматиме.