"Слуги" у Раді планують додати повноваження АМКУ найближчими днями

Верховна Рада найближчим часом розгляне законопроєкт щодо вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Рада". повідомляє "ДС".

"Потрібно говорити також чесно, що Антимонопольний комітет — це такий орган, який родом із 2000-х, і востаннє закон писався у 2000 році, системно нічого не робилося, були лише якісь "латки" , — пояснив він.

За словами Корнієнка, Антимонопольний комітет вимагає "кращого інструментарію", зокрема, враховуючи функціонування системи державних закупівель та появу на порядку денному питання про деолігархізацію.