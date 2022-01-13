У сенаті США відхилили законопроект про санкції щодо "ПП-2"

В американському сенаті відхилили законопроект про нові санкції у зв'язку з "Північним потоком 2", запропонований зокрема сенатором-республіканцем від штату Техас Тедом Крузом, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Законопроект на голосуванні не набрав необхідної для схвалення кількості голосів.

Для схвалення законопроекту "Про захист енергетичної безпеки Європи" в цьому випадку була потрібна підтримка мінімум 60 сенаторів зі 100.

У грудні 2021 року сенатор-республіканець Круз домігся від демократів проведення до 14 січня голосування щодо його пропозицій щодо санкцій проти газопроводу в обмін на те, що він перестане перешкоджати затвердженню Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посади в адміністрації.

Законопроект передбачав запровадження санкцій щодо організацій, відповідальних за проектування, будівництво та експлуатацію газопроводу, а також щодо низки їхніх працівників протягом 15 днів після його ухвалення.

Можливість санкцій проти Північного потоку 2 згадується в іншому законопроекті: його представила в середу група сенаторів-демократів. У документі перераховуються можливі санкції, які, на думку його авторів, потрібно буде запровадити проти РФ у разі нападу на Україну.

Раніше представник держдепу Нед Прайс заявляв, що США виступають проти реалізації проекту "Північний потік 2", проте введення вже зараз, як це пропонував Круз, санкцій проти газопроводу послабить єдність Сполучених Штатів та Європи і не стане стримуючим Росію фактором у її політиці щодо України .

Американські ЗМІ повідомляли, що заступник держсекретаря Вікторія Нуланд та старший радник із глобальної енергобезпеки в держдепі Амос Хохштейн намагаються переконати законодавців-демократів не підтримувати санкції проти "Північного потоку 2".