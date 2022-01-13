В Австралії зафіксували найвищу температуру за 60 років

В Австралії зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень – з 1962 року, повідомляє InfoResist.

13 січня температура повітря в прибережному місті Онслоу в Західній Австралії досягла рекордних + 50,7°C. У Бюро метеорології уточнили, що таку температуру зафіксували о 14:26 за місцевим часом.

Раніше подібна спека була 60 років тому в Південній Австралії. При цьому Онслоу і прилеглі райони можуть побити цей рекорд, оскільки 14 січня очікується ще більше підвищення температури.

За інформацією місцевих ЗМІ, середня температура в Онслоу в цю пору року зазвичай набагато нижче і становить +36,5°C. Крім того, два інших міста, Марді і Роборн, також повідомили про температуру понад 50 градусів.

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Люк Хантінгтон з Бюро метеорології пояснив, що скупчення гарячого повітря в регіоні було викликано відсутністю гроз. Сьогодні місцеві жителі намагаються рідше виходити на вулицю і залишатися в приміщення з кондиціонерами, а також пити більше води.