Ла Ліга виправила свою помилку: Крим – це Україна

Керівництво іспанської Ла Ліги оперативно відреагувало на звернення посольства України щодо належності окупованого півострова, повідомляє Сьогодні.

Тепер на офіційному сайті футбольної ліги Іспанії Крим позначено як територію України. До керівника Ла Ліги Хав'єра Тебаса з проханням виправити помилку звернулося посольство України в Іспанії

"У зв’язку з інформацією, що стала відомою Посольству України в Іспанії, Посол Сергій Погорельцев невідкладно звернувся до Президента Професійної футбольної ліги Іспанії Ла Ліги Хав’єра Тебас Медрано з приводу грубої помилки, допущеної на сайті Ла Ліги в розділі офіційних трансляторів чемпіонату, з огляду на відсутність відображення Кримського півострова на карті України. Посол України порушив питання щодо негайного внесення коректив у відповідну карту, а також наголосив на необхідності дотримання Асоціацією Ла Ліга політики невизнання зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, а також санкційних обмежень щодо РФ", – йдеться у заяві посольства .

Ось так тепер виглядає мапа України на сайті Ла Ліги